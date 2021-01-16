Шуфутинский ответил на предложение запретить ему въезд в Литву

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский назвал обидным заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсберги о возможности запрета въезда в страну ему и российскому певцу Филиппу Киркорову.

Ранее министр иностранных дел прибалтийской республики заявил журналистам, что выступления Шуфутинского и Киркорова являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды», поэтому рассматривается запрет на посещение страны.

«Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву», — сказал Шуфутинский в эфире телеканала «Россия-24».

Артист добавил, что ничего не потеряет, в случае запрета на въезд в Литву, «кроме того самого потрясающего ощущения, что я не смогу выступить перед теми людьми, которые меня ждут».

Ранее в январе уголовное дело, в котором двух граждан Литвы обвинили в шпионаже против своей страны якобы в пользу России, передали в Клайпедский окружной суд. Расследование начали после получения материалов из департамента госбезопасности Литвы с использованием средств, предусмотренных законом о разведке.