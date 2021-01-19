Зюганов заявил о связи Навального минимум с четырьмя спецслужбами

Блогера Алексея Навального обслуживают минимум четыре иностранные разведки. Такое мнение высказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на открытии весенней сессии Госдумы во вторник, 19 января.

«К нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного попа Гапона, именуемую Навальным. Не хочется называть даже это имя. Навалились на Россию. Его обслуживают минимум четыре разведки: ЦРУ (Центральное разведывательное управление США. — Ред.) — это точно, [Секретная разведывательная служба Великобритании] МИ 6 — абсолютно точно, и БНД (Федеральная разведывательная служба Германии. — Ред.)», — сказал руководитель фракции КПРФ.

«Когда говорят о том, что он бесстрашный человек, нет, он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды ему обещаны, обещаны врагами России. В этой связи для меня и для моих соратников по партии совершенно очевидно, что господин Навальный — предатель нашей родины. И, собственно говоря, уверен, что с ним поступать нужно, как у нас всегда поступали с предателями», — сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский также заметил, что Навальный завербован спецслужбами Запада.

«Понятно, что человек оттуда, человек завербован давно уже как диверсант, как человек, которого обучили здесь создавать ситуацию типа Майдана в Киеве, Тбилиси и так далее. Надо прекратить любую общественно-политическую деятельность для таких людей, как Навальный. Это путь к самому худшему варианту, потом проливаются реки крови», — сказал Жириновский.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что блогер является предателем родины, и с ним нужно поступать так, как «всегда поступали с предателями».

«Когда говорят о том, что он бесстрашный человек, нет, он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды и ему обещаны, обещаны врагами России. В этой связи для меня и для моих соратников по партии совершенно очевидно, что господин Навальный — предатель нашей родины», — отметил он.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по его возвращении из Берлина 17 января. По данным ведомства, россиянин находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

В столичном УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года блогер лечился в клинике «Шарите» в германской столице. Из клиники его выписали 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября он не ответил, на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

В ноябре россиянин направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

За несколько дней до возвращения Навального ФСИН сообщала, что собирается задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В аэропорт в Берлине россиянина привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании воздушной гавани и у стоек регистрации он не появлялся. Журналисты ФРГ сообщали, что он лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники спецслужб Германии.

18 января суд в Химках арестовал блогера на 30 суток до 15 февраля. Его адвокат Вадим Кобзев решил оспаривать это решение в Мособлсуде.

Навальный будет ожидать заседания в СИЗО, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный по делу «Ив Роше». Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

В 2020 году против блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряда организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть денег, собранных с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, которыми руководит Навальный, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года его осудили на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.

Еще одна его судимость связана с делом «Кировлеса» — о растрате более 16 млн рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.