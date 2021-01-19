Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Германии создан фонд в поддержку «Северного потока – 2»
Общество
Госдума досрочно прекратила полномочия умершего депутата Антошкина
Общество
Мишустин заявил о работе над признанием в мире российских сертификатов о вакцинации
Мир
Эксперты ВОЗ указали на ошибки стран в борьбе с пандемией COVID-19
Мир
В «Газпроме» подтвердили намерение достроить «Северный поток – 2»
Общество
В России создали тест для выявления «британского» штамма коронавируса
Общество
Минздрав РФ стандартизировал правила вакцинации от COVID-19
Общество
Историку Соколову отказали в иске к бывшей возлюбленной
Происшествия
Завершились поисково-спасательные работы после схода лавины в КЧР

Зюганов заявил о связи Навального минимум с четырьмя спецслужбами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогера Алексея Навального обслуживают минимум четыре иностранные разведки. Такое мнение высказал руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на открытии весенней сессии Госдумы во вторник, 19 января.

«К нам притащили эту американскую игрушку, этого очередного попа Гапона, именуемую Навальным. Не хочется называть даже это имя. Навалились на Россию. Его обслуживают минимум четыре разведки: ЦРУ (Центральное разведывательное управление США. — Ред.) — это точно, [Секретная разведывательная служба Великобритании] МИ 6 — абсолютно точно, и БНД (Федеральная разведывательная служба Германии. — Ред.)», — сказал руководитель фракции КПРФ.

Неудачно приземлился: чем закончится арест Навального
Претензии блогеру предъявляет не только ФСИН по старому делу, но и СК — по новому

«Когда говорят о том, что он бесстрашный человек, нет, он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды ему обещаны, обещаны врагами России. В этой связи для меня и для моих соратников по партии совершенно очевидно, что господин Навальный — предатель нашей родины. И, собственно говоря, уверен, что с ним поступать нужно, как у нас всегда поступали с предателями», — сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский также заметил, что Навальный завербован спецслужбами Запада.

«Понятно, что человек оттуда, человек завербован давно уже как диверсант, как человек, которого обучили здесь создавать ситуацию типа Майдана в Киеве, Тбилиси и так далее. Надо прекратить любую общественно-политическую деятельность для таких людей, как Навальный. Это путь к самому худшему варианту, потом проливаются реки крови», — сказал Жириновский.

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что блогер является предателем родины, и с ним нужно поступать так, как «всегда поступали с предателями».

«Когда говорят о том, что он бесстрашный человек, нет, он цинично рассчитывает на получение политических дивидендов за свои действия. И эти дивиденды и ему обещаны, обещаны врагами России. В этой связи для меня и для моих соратников по партии совершенно очевидно, что господин Навальный — предатель нашей родины», — отметил он.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по его возвращении из Берлина 17 января. По данным ведомства, россиянин находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока в период с 29 декабря 2020 года.

Без условностей: что последует за задержанием «берлинского пациента» в Шереметьево
Претензии ФСИН вполне могут обернуться для осужденного блогера реальным сроком, заявляют юристы

В столичном УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года блогер лечился в клинике «Шарите» в германской столице. Из клиники его выписали 23 сентября, но на уведомление о явке от 23 октября он не ответил, на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

В ноябре россиянин направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

За несколько дней до возвращения Навального ФСИН сообщала, что собирается задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В аэропорт в Берлине россиянина привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании воздушной гавани и у стоек регистрации он не появлялся. Журналисты ФРГ сообщали, что он лично не получал посадочные талоны, процедуру за него прошли сотрудники спецслужб Германии.

18 января суд в Химках арестовал блогера на 30 суток до 15 февраля. Его адвокат Вадим Кобзев решил оспаривать это решение в Мособлсуде.

Навальный будет ожидать заседания в СИЗО, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный по делу «Ив Роше». Оно запланировано на 29 января в Симоновском суде Москвы.

В 2020 году против блогера возбудили уголовное дело о хищении пожертвований ряда организаций на сумму 356 млн рублей. По данным СК, часть денег, собранных с граждан на нужды ряда некоммерческих организаций, которыми руководит Навальный, была потрачена им на личные цели.

30 декабря 2014 года его осудили на три с половиной года условно за хищения в фирмах «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания» с испытательным сроком на пять лет.

Еще одна его судимость связана с делом «Кировлеса» — о растрате более 16 млн рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021