Путин попросил Миллера раскрыть планы по газификации России

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером во вторник попросил рассказать об итогах работы за год, о прохождении зимнего максимума и планах по газификации страны.

Встреча проходит в режиме видеоконференции 19 января.

«Хотелось бы услышать ваши оценки того, как компания прошла этот год — год сложный для энергетики в целом. Это первый вопрос. Второе — как идет прохождение зимнего максимума, а третий вопрос — о газификации внутри страны», — приводит сайт Кремля слова российского лидера.

Обращаясь к Миллеру, Путин отметил, что «у компании планы большие в этом смысле, вопросы газификации все время находятся в центре его внимания», однако «в какой-то момент темпы снизились».

«Вопросов на этот счет у граждан очень много, и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», — подчеркнул президент.

Миллер в ответ заявил, что холдинг завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «Газпром» также подписал с регионами планы-графики синхронизации работ на 2021 год.

«Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — добавил топ-менеджер.

Глава «Газпрома» указал, что компания в первом квартале этого года завершит подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) газопровода через Монголию.

«Мы также находимся в прямом контакте по видео-конференц-связи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами», — сказал он.

Миллер отметил восстановление экспортных цен на газ. «Во второй половине года рынки стабилизировались, на сегодняшний день мы видим, что объемы второго полугодия являются хорошими, и, самое главное, стали восстанавливаться цены», — заявил он.

По его словам, высокие объемы добычи газа компанией позволяют полностью обеспечивать спрос на этот ресурс на внутреннем и зарубежных рынках. Топ-менеджер отметил, что «добычные мощности компании почти на 100 млрд куб. м газа превышают объемы добычи».

В ноябре «Газпром» спрогнозировал увеличение уровня газификации в России к началу 2021 года до 71,4% при условии строгого выполнения соответствующих программ.

В декабре Минфин внес в правительство механизм финансирования программы газификации субъектов государства.