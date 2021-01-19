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Казахстан установил дату начала вакцинации граждан «Спутником V»

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Минздрав Казахстана совместно с региональными властями с 1 февраля должны обеспечить готовность республиканских медучреждений к началу вакцинации населения страны российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Соответствующее поручение дал премьер-министр страны Аскар Мамин в ходе первого заседания обновленного состава правительства во вторник, 19 января.

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«На сегодня самой важной задачей является организация массовой вакцинации населения», — приводит его слова пресс-служба казахстанского правительства.

Отмечается, что в настоящий момент казахстанская вакцина QazCovid-in проходит III фазу клинических испытаний и ее предварительная эффективность составляет 96%. Параллельно с этим проводится аттестация российского «Спутника V» и ведется строительство биофармзавода по выпуску вакцин со стандартом GMP.

В свою очередь глава республиканского минздрава Алексей Цой в ходе заседания правительства также заявил о планах начать прививать граждан Казахстана российской вакциной от коронавируса с 1 февраля.

По его словам, на вторник запланировано подписание договора на поставку первой партии «Спутника V» между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Речь идет о 20 тыс. доз вакцины.

После этого, уже 20 января, в ведомстве планируют выдать разрешения на разовый ввоз препарата и направить письма в «СК-Фармация» для закупки «Спутника V» по спецпорядку.

Цой уточнил, что вакцинация населения республики будет проходить в несколько этапов, с учетом поступления препарата. Так, на первом этапе планируется вакцинировать врачей инфекционных больниц, скорой, реанимационных отделений и приемного покой, а также сотрудников санэпидслужб.

На втором этапе вакцинации от коронавируса в стране будут привиты педагоги вузов и учителя школ, а после этого будут вакцинированы люди с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. Всего до конца 2021 года власти планируют привить от инфекции до 6 млн казахстанцев.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что власти Казахстана планируют зарегистрировать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» с 26 января по 11 февраля 2021 года.

21 декабря в Казахстане началось производство «Спутника V». На базе Карагандинского фармацевтического комплекса планируется поэтапно произвести 2 млн доз вакцины. Соглашение о сотрудничестве по регистрации и производству «Спутника V» между РФПИ и казахстанским минздравом было подписано ранее в этом же месяце.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

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