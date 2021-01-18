Посольство РФ осудило призыв Латвии ввести новые санкции против Москвы

Посольство России в Латвии категорически осуждает призыв латвийских властей ввести новые ограничения в отношении Москвы из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении дипведомства, опубликованного в понедельник, 18 января, в Facebook.

«Категорически осуждаем попытку латвийских властей вмешаться во внутренние дела Российской Федерации из-за якобы незаконного задержания А.Навального в городе Москве. На этом фоне еще более абсурдно звучат призывы руководства Латвии о введении новых санкций против России», — сказано в сообщении посольства РФ.

Ранее в этот день глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter осудил задержание Навального и заявил о намерении добиваться новых санкций против России.

Кроме того, Ринкевич присоединился к призыву министров иностранных дел Эстонии и Литвы, адресованному верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, ввести новые ограничения в отношении Москвы, если российские власти откажутся «незамедлительно» освободить Навального.

Навальный был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН в аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина 17 января. В ведомстве отметили, что оппозиционер с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

По данным столичного УФСИН, с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно предоставленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября он не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники спецслужб Германии.