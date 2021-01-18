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Причиной блокировки зданий комплекса Капитолия стал пожар поблизости

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Здание конгресса США было закрыто в качестве меры предосторожности из-за возникшего поблизости небольшого возгорания в соседнем квартале. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 18 января, в Twitter сообщении Секретной службы США.

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«Правоохранительные службы ликвидировали небольшой пожар в районе между 1-й улицей и Эф-стрит, огонь потушен. В качестве меры предосторожности комплекс Капитолия был временно закрыт», — отмечается в посте.

В настоящее время угрозы горожанам нет.

Ранее в этот же день все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за «внешней угрозы».

Видео, на котором запечатлен густой черный дым, идущий из-под автострады близ Капитолия, опубликовал PM Breaking News.

По словам источников Associated Press, пожар произошел в лагере для бездомных. Занятым в репетиции инаугурации демократа Джо Байдена приказали перебраться в безопасное место внутри комплекса Капитолия.

6 января в здания Капитолия ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В тот день в здание Капитолия проникли как минимум 300 человек. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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