Около 300 человек ворвались в конгресс США в день его штурма

Не менее 300 участников беспорядков проникли в здание конгресса США в день его штурма, 6 января. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщила газета The Washington Post 16 января.

Как пишет издание, журналисты провели анализ событий на Капитолийском холме, в том числе изучили сотни видеозаписей, фотографий и текстовых сообщений, и смогли восстановить последовательность произошедшего в тот день.

Используя алгоритм распознавания лиц для подсчета, газета заявила, что на кадрах, снятых внутри Капитолия в момент, когда полиция пыталась эвакуировать законодателей, присутствуют по меньшей мере 300 человек.

При этом издание уточнило, что данная технология различает лица людей и позволяет их сосчитать, но установить личность тех, кто принимал участие в беспорядках, с ее помощью невозможно.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание Капитолия. Несмотря на беспорядки, на следующий день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.