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Здания комплекса Капитолия заблокировали из-за «внешней угрозы»

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Все здания комплекса Капитолия заблокированы из-за «внешней угрозы», сообщает телеканал Kron4 18 января.

По ту сторону: среди штурмовавших Капитолий нашлись военные и копы
По факту нападения на конгресс США расследуются десятки дел по террористическим статьям

Сотрудники службы безопасности эвакуируют участников репетиции инаугурации с западного крыла Капитолия.

По словам корреспондента телеканала в Twitter, громкоговорители предупреждали о некой «внешней угрозе», когда журналист с коллегой шли делать тесты на COVID-19 перед днем инаугурации. Здания Капитолия закрыли.

Как информирует телеканал NBC News, всем, кто находится на улице, рекомендовали спрятаться в укрытии. В полиции уточнили, что эвакуация произошла из-за пожара в лагере бездомных, который уже потушен, а на территории Капитолия возгораний не обнаружено.

Видео, на котором запечатлен густой черный дым, идущий из-под автострады, опубликовал PM Breaking News.

Опасаясь атаки или другой угрозы со стороны служащих Национальной гвардии США, задействованных для обеспечения безопасности на инаугурации избранного президента страны Джо Байдена, ФБР начало проверку, в частности на предмет связей с терроризмом.

Ранее, 6 января в здания Капитолия ворвались сторонники действующего президента США Дональда Трампа.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. В тот день в здание Капитолия проникли как минимум 300 человек. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Конгресс США, несмотря на происходящее, утвердил избрание демократа Джо Байдена главой государства. Церемония инаугурации пройдет 20 января.

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