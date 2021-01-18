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В Турции заявили о намерении снизить заболеваемость COVID-19 к началу турсезона

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Анкара планирует до минимума снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией к началу туристического сезона. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

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«До начала турсезона мы надеемся до минимума снизить случаи коронавируса, чтобы туристическая сфера работала во время сезона», — сказал он.

Министр отметил, что страна включит требование о вакцинации при сертификации туристических объектов, передает RT.

14 января сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает НСН.

В тот же день пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сообщил, что вакцинация в стране пройдет в четыре этапа. На первом этапе вакцину получат медики и люди, которые входят в группу риска (жители старше 65 лет). Планируется, что на этом этапе будет привито приблизительно 9 млн человек.

О старте вакцинации в Турции было объявлено 11 января. Эрдоган отметил, что в Турцию начались поставки китайской вакцины. По его словам, правительство страны также заинтересовано в российской и британской вакцинах.

13 января в Турции выдали разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 китайского производителя. Глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа первым в республике сделал прививку против коронавируса. 14 января в Турции началась масштабная вакцинация населения от COVID-19.

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