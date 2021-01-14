В Турции началась вакцинация населения от коронавируса

В Турции 14 января приступили к первому этапу масштабной вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку получат медицинские работники и жители старше 65 лет, сообщает телеканал CNN Turk.

Утром все участвующие в программе вакцинации больницы получили дозы вакцин. По мере необходимости партии прививок будут дополнительно доставляться в медучреждения.

Накануне глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа первым в республике сделал прививку против коронавируса. Ему ввели препарат CoronaVac, который был произведен китайской компанией Sinovac Biotech. В тот же день министр анонсировал начало вакцинации медработников с 14 января.

11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной вакцинации населения в стране. Он отметил, что кампания по вакцинации стартует 14 или 15 января.

Как объяснил Эрдоган, страна закупила китайскую вакцину, однако власти также заинтересованы в российской и британской вакцинах.

В ноябре Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины против коронавируса «Спутник V» на мощностях своих фармпроизводителей.

После этого министр здравоохранения Турции рассказал, что российская вакцина от COVID-19 проходит токсикологические исследования. В случае успешных прохождений лабораторных исследований турецкие власти могут закупить вакцину из России.