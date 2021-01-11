Эрдоган анонсировал начало вакцинации от COVID-19 в Турции

Масштабная вакцинация населения от COVID-19 в Турции начнется 14 или 15 января. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Вакцинация в Турции начнется в четверг или пятницу (14 или 15 января — Ред.)», — сказал турецкий лидер в обращении к народу после заседания правительства страны.

Он отметил, что в Турцию начались поставки китайской вакцины. По его словам, правительство страны также заинтересовано в российской и британской вакцинах.

Эрдоган объяснил, что власти начнут постепенно снимать введенные ранее ограничения в соответствии со статистикой по числу заболевших COVID-19.

«Конечно, мы начнем постепенно сокращать ограничения, но личные меры нужно продолжать соблюдать — носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию», — добавил президент Турции.

В начале декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что российская вакцина от COVID-19 проходит токсикологические исследования. В случае успешных прохождений лабораторных исследований турецкие власти могут закупить вакцину из России.