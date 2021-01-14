Эрдоган сделал прививку от коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привился первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает в четверг, 14 января, Анатолийское агентство.
Отмечается, что препарат турецкому лидеру ввели в городской больнице Анкары.
Ранее в четверг пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сообщил, что вакцинация в стране пройдет в четыре этапа. На первом этапе вакцину получат медики и люди, которые входят в группу риска (жители старше 65 лет). Планируется, что на этом этапе будет привито приблизительно 9 млн человек.
О старте вакцинации в Турции было объявлено 11 января. Эрдоган отметил, что в Турцию начались поставки китайской вакцины. По его словам, правительство страны также заинтересовано в российской и британской вакцинах.
На следующий день, 14 января, в Турции началась масштабная вакцинация населения от COVID-19.