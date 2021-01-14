Пресс-секретарь правящей партии Турции назвал дату вакцинации Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пройдет процедуру вакцинации от COVID-19 вечером в четверг, 14 января. Об этом сообщил пресс-секретарь правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Наш президент пройдет вакцинацию сегодня после заседания исполкома ПСР», — сказал Челик на пресс-конференции журналистам.

Вакцинация в Турции пройдет в четыре этапа. На первом этапе вакцину получат медики и люди, которые входят в группу риска (жители старше 65 лет). Планируется, что на этом этапе будет привито приблизительно 9 млн человек.

Ранее, 11 января, президент Турции объявил старт масштабной вакцинации населения страны. Он отметил, что в Турцию начались поставки китайской вакцины. По его словам, правительство страны также заинтересовано в российской и британской вакцинах.

13 января в Турции выдали разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 китайского производителя. Глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа первым в республике сделал прививку против коронавируса.

На следующий день, 14 января, в Турции началась масштабная вакцинация населения от COVID-19.