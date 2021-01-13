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Турция выдала разрешение на экстренное применение китайской вакцины от COVID-19

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Турецкое правительство выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщило в среду, 13 января, Анатолийское агентство.

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«Турция одобрила использование в чрезвычайных ситуациях китайской вакцины CoronaVac», — говорится в сообщении.

Ранее 11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной вакцинации населения в стране. Он отметил, что компания по вакцинации стартует 14 или 15 января.

Как объяснил Эрдоган, страна закупила китайскую вакцину, однако власти также заинтересованы в российской и британской вакцинах.

В начале декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что российская вакцина от COVID-19 проходит токсикологические исследования. В случае успешных прохождений лабораторных исследований турецкие власти могут закупить вакцину из России.

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