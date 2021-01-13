Глава Минздрава Турции первым в стране привился от коронавируса

Глава турецкого Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа первым в республике сделал прививку против коронавируса. Об этом в среду, 13 января, сообщает телеканал NTV.

Как уточняется, министру ввели препарат CoronaVac, который был произведен китайской компанией Sinovac Biotech.

«Я подчеркиваю, что все должны быть вакцинированы. Нужно обязательно привиться, чтобы можно было вернуться к нашей нормальной жизни», — отметил Коджа после вакцинации.

Ранее в среду стало известно, что турецкое правительство выдало разрешение на экстренное применение вакцины от COVID-19 CoronaVac.

11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной вакцинации населения в стране. Он отметил, что компания по вакцинации стартует 14 или 15 января.

Как объяснил Эрдоган, страна закупила китайскую вакцину, однако власти также заинтересованы в российской и британской вакцинах.

В начале декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал, что российская вакцина от COVID-19 проходит токсикологические исследования. В случае успешных прохождений лабораторных исследований турецкие власти могут закупить вакцину из России.

По данным портала Worldometers, в Турции по состоянию на 13 января зарегистрировано 2 346 285 случаев коронавируса. При этом выздоровели 2 218 464 пациентов, скончались 23 152 человека.