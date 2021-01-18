Лавров рассказал о странностях на выборах президента США

Во время голосования граждан на выборах президента США бюллетени «насильственно» рассылали избирателям по почте, а социальные сети формировали общественное мнение «в одни ворота». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции об итогах года, которая транслировалась в Facebook МИДа в понедельник, 18 января.

«Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире «в одни ворота». Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте», — сказал Лавров.

По его словам, всего разослали 95 млн бюллетеней, из которых странным образом две трети оказались заполнены. Треть же «просто навязывали, но люди на это не реагировали». Бюллетени рассылали в течение нескольких недель.

«Уже само это мероприятие по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы. Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте — знаете, это достаточно серьезная вещь», — отметил глава МИД России.

Он добавил, что «всё это покрывалось соцсетями, всё это одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой» российского голосования по поправкам в Конституцию.

«Голосование «на пеньках» бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США», — подчеркнул министр.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. согласно официальным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Действующий президент страны, кандидат на пост главы государства в 2020 году Дональд Трамп отказался признавать свое поражение, назвав выборы сфальсифицированными и пообещав подать в суд из-за нарушений на голосовании. В общей сложности политик и его сторонники не смогли оспорить результаты выборов в судах около 30 раз.

6 января сторонники Трампа вышли на митинг в его поддержку в Вашингтоне, который в итоге перерос в беспорядки. Участники акции ворвались в здание Капитолия, прервав работу конгресса. Тем не менее, конгрессмены хоть и после перерыва утвердили избрание Байдена президентом страны.

В ноябре Лавров в интервью российским и иностранным СМИ заявил, что Москва уважает право американского народа самому решать свою судьбу. Он напомнил, что российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, не раз выражало готовность работать с любым руководством, которое будет избрано на основе американского законодательства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались протесты граждан.

В свою очередь политолог Дмитрий Абзалов назвал американские выборы непрозрачными. По его словам, нарушения фиксировались и во время самого голосования, в том числе по почте.