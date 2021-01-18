Лавров прокомментировал ситуацию с гонениями на журналистов в Латвии

Россия продолжит добиваться от международных структур реакции на гонения журналистов, работающих с порталами Baltnews и Sputnik, в Латвии. Об этом в понедельник, 18 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Мы должны не просто где-то продекларировать свое неприятие подобных грубейших нарушений и национального законодательства, и международных обязательств. Но мы должны обязательно задействовать международные механизмы. <…> Когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы СМИ, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ООНовских правозащитных форматах, <…> не могут оправдать то, что делают с вами», ― сказал он во время общения с журналисткой из Латвии.

Также Лавров сообщил, что Россия делала представления в ООН, ОБСЕ и Совет Европы и продолжит эту работу.

Ранее, 15 января, журналистка Алла Березовская сказала, что в отношении работников российских СМИ в Латвии объявили настоящую травлю. За день до этого бывший редактор портала Baltnews заявил, что латвийские власти используют репрессивные методы по ограничению свободы СМИ, зачищая информационное поле, пытаясь убрать альтернативное мнение. В домах обоих журналистов был проведен обыск.

13 января в МИД РФ отметили, что действия прибалтийских стран в отношении журналистов, работающих с порталами Baltnews и Sputnik, ― это нарушение свободы СМИ.

Ранее, 23 декабря, Госдума обратилась к парламентам европейских государств с призывом осудить притеснение русскоязычных журналистов и нарушение принципа свободы слова со стороны властей Латвии.

В начале декабря им предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза, с ними были проведены допросы.

В июне Латвия ввела запрет на вещание семи телеканалов RT, объяснив это тем, что они находятся в «единоличном ведении» российского телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, против которого Совет Евросоюза ввел санкции в 2014 году.