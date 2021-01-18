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Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут в сентябре
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Российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут в сентябре

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Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября, сообщили в понедельник, 18 января, в белорусском министерстве обороны.

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«Планируется, что «Запад-2021» пройдет в течение семи суток — с 10 по 16 сентября — под руководством начальников генеральных штабов Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации», — говорится в сообщении Telegram-канала белорусского военного ведомства.

Уточняется, что по предложению российской стороны учения планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне.

Ожидается, что маневры позволят решить ряд задач, в частности апробировать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений, оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружения и заимствовать нарастающий потенциал российских офицеров, подчеркнули в минобороны республики.

В понедельник между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром обороны Виктором Хрениным прошла встреча, в ходе которой обсуждались детали предстоящих учений. Лукашенко заявил, что увидел, насколько изменилась армия и продвинулись вперед вооруженные силы. Хренин в свою очередь доложил, что замысел стратегического учения разработан совместно с Россией.

Ранее сообщалось, что в ходе командно-штабных учений «Запад-2021» особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.

В минобороны Белоруссии заявили, что учения «Запад-2021» станут ключевым мероприятием. Подчеркивалось, что предстоящие маневры будут масштабнее учений «Славянское братство», которые прошли годом ранее.

В начале декабря 2020-го Лукашенко рассказал о планах НАТО по захвату западных белорусских земель. Он призвал страны ОДКБ объединить усилия для противостояния давлению и вмешательству извне.

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