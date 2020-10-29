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Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с РФ учения «Запад-2021»

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Белорусско-российские стратегические учения «Запад-2021» состоятся на территории Белоруссии в 2021 году, сообщило в четверг, 29 октября, военное ведомство Белоруссии.

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«Ключевым мероприятием следующего учебного года станет совместное стратегическое учение Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, проводимое на нашей территории, «Запад-2021», — говорится в сообщении белорусского минобороны.

Двумя днями ранее совместная коллегия Минобороны Белоруссии и России утвердила сценарий совместных стратегических учений вооруженных сил двух государств, сообщили в белорусском военном ведомстве.

Ранее в сентябре в Белоруссии проходили совместные учения с Россией «Славянское братство». Десантники двух стран отработали вопросы взаимодействия подразделений при выполнении тактических задач.

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заверил, что Москва и Минск готовы реагировать на любые угрозы и обеспечат военную безопасность стран, общества и граждан, которые хотят мирно работать на благо своей страны.

Он уточнил, что замыслом учений «Славянское братство» было задействование воздушного пространства для выполнения задач российской и белорусской авиации, пишет «Газета.ру».

Планировалось, что в учениях примет участие и Сербия, однако из-за давления Евросоюза страна отказалась от предстоящих учений в Белоруссии и приостановила военные учения со всеми странами на полгода.

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