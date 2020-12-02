Лукашенко заявил о планах НАТО по захвату западных белорусских земель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 2 декабря, заявил, что НАТО создает военную группировку для захвата западных земель республики, и призвал страны ОДКБ объединить усилия для противостояния давлению и вмешательству извне.

«В НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Скажите, как на это можно реагировать?» — приводит «Белта» его слова.

Говоря об обострении ситуации в Белоруссии, президент подчеркнул, что причиной этому стало внешнее вмешательство.

«Дело, цитирую, «в исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют», — подчеркнул Лукашенко в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе саммита он также выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ. По словам президента Белоруссии, мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. На них, по данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы.

Итоги голосования не признали США и страны Запада. В октябре и ноябре Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Вашингтон поддержали ограничения. Минск ввел ответные ограничения.