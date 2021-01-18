Twitter на время заблокировал аккаунт члена палаты представителей США

Социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Об этом конгрессмен сама сообщила в Facebook и Telegram в воскресенье, 17 января.

В своем заявлении женщина указала, что Twitter решил приостановить действие ее аккаунта, при этом ей не предоставили объяснений, почему это произошло. Она также заявила, что конгресс должен прекратить цензуру и действовать быстро для защиты свободы слова в Америке.

Как пишет CNN со ссылкой на представителя социальной сети, аккаунт конгрессмена был заблокирован якобы из-за многочисленных нарушений политики компании. Отмечается, что Тейлор Грин не сможет получить доступ к странице в течение следующих 12 часов.

При этом 14 января Грин заявила о планах внести проект резолюции об импичменте избранному президенту США Джо Байдену в первый же день его пребывания в Белом доме.

8 января Twitter удалил аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Также были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись.

16 января Facebook и Instagram внезапно восстановили доступ к аккаунта Трампа.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя блокировку аккаунтов Трампа, отметил, что подобная откровенная цензура вызывает недовольство и самих американцев. Раскритиковала действия соцсетей и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, решения о блокировке должны приниматься не на уровне руководства социальных сетей, а в соответствии с законом.