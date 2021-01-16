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Facebook и Instagram внезапно разблокировали аккаунты Дональда Трампа

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Facebook и Instagram внезапно восстановили ранее заблокированные аккаунты Дональда Трампа. При переходе на страницы аккаунтов действующего президента США все его записи отображаются.

При этом 7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заморожены до конца его пребывания на посту президента США.

8 января Twitter удалил аккаунт Трампа. Ранее его страницы заблокировали соцсети Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Администрация Twitter ограничила доступ американского лидера к площадке после публикации, в которой он призвал к спокойствию на фоне протестов в Вашингтоне, и видеообращения с призывом к сторонникам разойтись. Сервис микроблогов также заблокировал функцию ретвита поста с видеообращением из-за «риска насилия».

После блокировки аккаунта действующего американского президента акции Twitter упали в цене почти на 11% на открытии первых торгов 12 января.

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