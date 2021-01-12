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Акции Twitter подешевели после блокировки аккаунта Трампа

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Акции социальной сети Twitter упали в цене почти на 11% на открытии первых торгов после блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

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Ценные бумаги компании на Нью-Йоркской фондовой бирже дешевели на 10,7%, до $45,97. На предторгах акции Twitter теряли более 8%, передает «РИА Новости».

Аккаунт американского лидера был заблокирован 8 января на постоянной основе. Причиной было нарушение президентом правил социальной сети. Кроме того, в Twitter выразили опасения, что Трамп может попытаться спровоцировать беспорядки.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. За день до этого во время заседания конгресса, на котором подводились итоги выборов, сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский. После случившегося демократы призвали отстранить Трампа от власти.

Ранее 11 января с критикой в адрес руководства Twitter в связи с блокировкой аккаунта Трампа выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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