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В РФПИ допустили регистрацию «Спутника V» в Перу в течение месяца

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована в Перу в течение месяца. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) в субботу, 16 января.

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«Российский фонд прямых инвестиций подтвердил переговоры с министерством здравоохранения Перу. Российскую вакцину могут зарегистрировать в стране уже в течение месяца», — сообщили в фонде «РИА Новости».

В этот же день, 16 января, власти Перу подписали соглашение о неразглашении с российским Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V».

В начале декабря 2020 года посол Перу в России Хуан дель Кампо сообщал, что страны начали переговоры об использовании «Спутника V», однако на тот момент конкретных решений принято не было.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

Венесуэла и РФПИ заключили 14 января соглашение о производстве российского препарата. А в Бразилии уже привили вакциной «Спутник V» первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.

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