РФПИ и Венесуэла заключили соглашение о производстве вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с Венесуэлой соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в стране. Об этом в четверг, 14 января, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

«Следуя инструкциям президента Николаса Мадуро, мы провели видеоконференцию с главой и замглавой РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года», — отметила политик в аккаунте соцсети Twitter.

Накануне, 13 января, стало известно, что Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» для экстренного использования.

По данным портала Worldometers, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Венесуэле достигло почти 118 тыс. При этом более 111,6 тыс. пациентов вылечились, почти 1,1 тыс. скончались.

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность «Спутника V» составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

13 января вакцинация препаратом стартовала в Бразилии. В январе фармкомпания страны Uniao Quimica начинает производить «Спутник V», она договорилась с РФПИ о поставке 10 млн доз вакцины, а за 2021 год планируется доставить в Бразилию 150 млн доз «Спутник V».