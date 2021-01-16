Власти Перу подписали соглашение с НИЦЭМ Гамалеи в ходе покупки «Спутник V»

Власти Перу подписали соглашение о неразглашении с российским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи с целью последующего приобретения вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter министерства здравоохранения в пятницу, 15 января.

Соглашение о неразглашении представляет собой юридический договор, заключающийся сторонами с целью взаимного обмена знаниями или другой информацией с ограничением к ней доступа третьим лицам.

В начале декабря посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо сообщал, что Российская Федерация и Перу начали переговоры об использовании российской вакцины от коронавируса «Спутник V», однако на тот момент конкретных решений принято не было.

Ранее 15 января сообщалось, что бразильская фармокологическая компания Uniao Quimica запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».

13 января президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» является лучшей в мире вакциной от коронавируса. Другие препараты, по словам главы государства, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

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