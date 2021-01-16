В Бразилии запросили разрешение на экстренное использование «Спутник V»

Бразильская фармокологическая компания Uniao Quimica запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщил портал G1 в пятницу, 15 января.

По информации издания, речь идет о 10 млн доз вакцины. Предположительно, они будут доступны в первом квартале 2021 года.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» является лучшей в мире вакциной от коронавируса. Другие препараты, по словам главы государства, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

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