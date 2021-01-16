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Мерц после проигрыша на выборах лидера ХДС решил стать министром

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Германский политик Фридрих Мерц после проигрыша на выборах лидера «Христианско-демократического союза» (ХДС) заявил о намерении стать министром экономики и энергетики ФРГ. Об этом он сообщил в субботу, 16 января, в Twitter.

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«Новому председателю Армину Лашету я предложил, чтобы я вошел в состав нынешнего федерального правительства и взял на себя министерство экономики», — написал Мерц.

На данный момент ведомство возглавляет Петер Альтмайер.

Новым лидером партии ХДС 16 января был избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. Он может занять место канцлера ФРГ Ангелы Меркель по итогам парламентских выборов, которые пройдут 26 сентября 2021 года.

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал избрание Лашета новым лидером ХДС. По его мнению, Лашет является самым надежным кандидатом для нормализации отношений Германии с Россией.

«Он 20 лет назад, будучи председателем внешнеполитического комитета в Европарламенте, был одним из вдохновителей концепции «общее пространство от Лиссабона до Владивостока». На форуме «Петербургский диалог» год назад Лашет выступил с очень хорошей речью за прагматическое сотрудничество между Германией и Россией. Вообще он знает лучше своих соперников Россию, трезво оценивает ситуацию», — сказал Рар «РИА Новости».

Политолог отметил, что Лашет не выступает против «Северного потока – 2», а, наоборот, поддерживает этот проект.

«Конечно, многое будет зависеть от реакции России. У Лашета сейчас очень высокие шансы избраться канцлером ФРГ, с ним можно будет попытаться договориться и нормализовать отношения, выйти из ненужных конфликтов, в которых Германия и Россия застряли в последние годы», — добавил Рар.

Эксперт объяснил поражение Мерца на выборах тем, что демократы «не захотели принять новый курс, становиться снова консервативной партией, как это предлагал Мерц».

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