В КНР призвали остановить использование вакцины Pfizer среди пожилых

Китайские специалисты в области здравоохранения призвали остановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Pfizer среди пожилых людей, сообщает телеканал «Известия»..

Данное обращение вызвано сомнением в безопасности вакцины в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, которые получили прививку. По словам китайских иммунологов, новая вакцина на основе мРНК, производимых такими компаниями, как Pfizer, была разработана в спешке и масштабно никогда не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний.

Кроме того, специалисты считают, что ее безопасность не была подтверждена широким применением для прививания людей. Также в Китае заявили о необходимости тщательно проанализировать смертельные случаи, чтобы выяснить была ли смерть связана с препаратом или хроническими заболеваниями.

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