Эпидемиолог назвал сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19

Иммунитет у людей, перенесших COVID-19, держится до пяти месяцев, а потом начинает уходить. Об этом заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в пятницу, 15 января.

По его словам, уже спустя три месяца после выздоровления «идет снижение уровня иммунитета», передает ТАСС.

Акимкин добавил, что среди сотрудников возглавляемого им НИИ нет повторных случаев заболевания COVID-19, что может говорить о сформированном у них клеточном иммунитете.

Вместе с тем, эпидемиолог указал на необходимость проведения дальнейших исследований с целью определить, какой уровень антител является защитным. Это, по словам Акимкина, поможет решить вопрос с ревакцинацией.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного заболевания COVID-19 в России. По ее словам, массового распространения подобных случаев в стране нет.

В том же месяце австралийские ученые сообщили, что иммунологическая память человека, переболевшего COVID-19, сохраняется как минимум восемь месяцев.

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