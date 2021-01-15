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Эпидемиолог назвал сроки сохранения иммунитета после перенесенного COVID-19

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Иммунитет у людей, перенесших COVID-19, держится до пяти месяцев, а потом начинает уходить. Об этом заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в пятницу, 15 января.

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Они выдвинули гипотезу, что коронавирус «прячется» во внеклеточных пузырьках, а затем выходит наружу

По его словам, уже спустя три месяца после выздоровления «идет снижение уровня иммунитета», передает ТАСС.

Акимкин добавил, что среди сотрудников возглавляемого им НИИ нет повторных случаев заболевания COVID-19, что может говорить о сформированном у них клеточном иммунитете.

Вместе с тем, эпидемиолог указал на необходимость проведения дальнейших исследований с целью определить, какой уровень антител является защитным. Это, по словам Акимкина, поможет решить вопрос с ревакцинацией.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о единичных случаях повторного заболевания COVID-19 в России. По ее словам, массового распространения подобных случаев в стране нет.

В том же месяце австралийские ученые сообщили, что иммунологическая память человека, переболевшего COVID-19, сохраняется как минимум восемь месяцев.

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