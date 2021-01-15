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В Великобритании обнаружили бразильский штамм коронавируса

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Один из двух новых штаммов коронавируса, появившихся в Бразилии, обнаружили в Великобритании, сообщает в пятницу, 15 января, телеканал Sky News со ссылкой на руководителя британской группы экспертов по изучению коронавирусных мутаций Уэнди Барклей.

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По ее словам, существует два типа бразильской разновидности COVID-19 и один из них был обнаружен в Соединенном Королевстве. Он мог быть завезен в страну «некоторое время назад», добавила она.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружены почти 1,5 тыс. мутаций COVID-19. При этом она отметила, что они не влияют на течение болезни.

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. В январе первый его случай зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

Спустя три дня Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта этой инфекции.

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