Роспотребнадзор отметил отсутствие значимого влияния мутаций на течение COVID-19

Выявленные в Российской Федерации 1,5 тыс. мутаций коронавируса не влияют на течение болезни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 января на сайте Роспотребнадзора.

Всего в РФ прочитаны полные геномы более 1500 изолятов новой инфекции. Их анализ свидетельствует о высокой генетической однородности штаммов. «Отмеченные на территории Российской Федерации мутации не влияют на значимые изменения течения болезни», — добавили в ведомстве.

Как заключили в Роспотребнадзоре, на основе знаний о структуре генома коронавируса можно сделать выводы и выбрать потенциально консервативные районы генома, что важно для разработки как средств диагностики, так и вакцин.

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. В январе первый его случай зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.