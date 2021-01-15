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Роспотребнадзор выявил почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса в России

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Роспотребнадзор обнаружил почти 1,5 тыс. мутаций COVID-19 в России, сообщила в пятницу, 15 января, глава ведомства Анна Попова.

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«Это важная тема, мы ею занимаемся, конечно. На сегодняшний день мы нашли почти 1,5 тыс.и мутаций [коронавируса] своих», — сказала она в ходе Гайдаровского форума.

Попова добавила, что мутация является естественным процессом. По ее словам, «вирусы иначе не живут».

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации COVID-19. В январе первый его случай зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.

Спустя три дня Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая британского варианта этой инфекции.

Кроме того, российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, у которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. «Известия» писали об этом 12 января.

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