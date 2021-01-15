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Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 3,5 млн

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Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России составило более 3,5 млн, за сутки обнаружено 24 715 новых случаев, сообщает в пятницу, 15 января, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве (5534), Санкт-Петербурге (3094) и Московской области (1361).

За сутки в стране зафиксировано 555 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 636 человек..

Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что Россия находится на зимнем плато по COVID-19 и говорить о победе над коронавирусом еще рано.

14 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что до конца января в российские регионы поступит 2 млн доз вакцины «Спутник V».

До этого о поставке в регионы 600 тыс. доз вакцины от коронавируса заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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