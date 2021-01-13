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Вирусолог рассказал о зимнем плато по коронавирусу в России

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Россия находится на зимнем плато по COVID-19, говорить о победе над коронавирусом еще рано. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в среду, 13 января.

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«Нет, конечно, никакой победы (над коронавирусом. — Ред.). У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. <...> Это всё — наше зимнее плато», — заявил он в разговоре с «РИА Новости».

Вместе с тем накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом в России. Кроме того, она подчеркнула, что зафиксировано снижение на 16% числа госпитализированных с COVID-19.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов также отметил, что спад заболеваемости по коронавирусу есть и предположил, что резкий рост новых случаев COVID-19 вряд ли произойдет даже после возвращения россиян на работу.

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова 11 января заявила, что остановить распространение коронавируса можно при условии вакцинации трех четвертей населения за короткий срок.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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