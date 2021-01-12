Врач объяснил спад заболеваемости COVID-19 в России

На снижение новых случаев COVID-19 в России благоприятно влияет погода. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов во вторник, 12 января.

«Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост [заболеваемости]», — заявил Жемчугов в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что низкие температуры неблагоприятны для коронавируса. Таким образом, COVID-19 на текущий момент, по его словам, практические не распространяется на улице.

Иммунолог полагает, что резкий подъем заболеваемости вряд ли произойдет даже после возвращения россиян на работу.

Ранее в этот же день главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Борис Кершенгольц выступил с предложением скорректировать стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в России на фоне данных о выявлении новых штаммов COVID-19 в мире, пишет «Газета.ру».

Накануне ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус.

Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова 11 января заявила, что остановить эпидемию COVID-19 можно при условии вакцинации трех четвертей населения за короткий срок.

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