Инфекционист назвала нужный для остановки пандемии масштаб вакцинации

Остановить эпидемию COVID-19 можно при условии вакцинации трех четвертей населения за короткий срок. Об этом 11 января заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Если есть эпидемия, любая совершенно — бактериальная, вирусная — и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим. Это всегда было догмой. Поэтому… чтобы остановить эпидемию, у нас должно быть привито порядка трех четвертей населения», — приводит ее слова «РИА Новости».

Шестакова подчеркнула, что при долгой вакцинации к моменту ее окончания подоспеют те, у кого иммунитет закончился, поэтому необходимо быстро создать иммунную прослойку. Также она напомнила, что никто не знает, как долго будет сохраняться эффективность вакцины.

В РФ масштабная вакцинация во всех регионах началась 15 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.