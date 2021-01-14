Мессенджер Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа. Бессрочная заморозка стартует после церемонии инаугурации, передает телеканал «Известия». В соцсети отмечают, что политик распространяет дезинформацию и разжигает ненависть. Учетную запись президента уже закрывали после беспорядков в Вашингтоне. В Twitter, Facebook и Instagram аккаунты также заблокированы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.