Прямой эфир
Мир
Минздрав Венесуэлы зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Украина направит на космическую программу более $1 млрд
Мир
Джонсон выразил надежду на хорошие отношения Лондона и Пекина
Мир
Пелоси назвала Трампа опасным для США
Мир
Джонсон выразил обеспокоенность «бразильским» штаммом COVID-19
Мир
Байден хочет назначить сотрудницу АНБ советником по кибербезопасности
Общество
Пациенты больницы в Омске вернулись в здание после ликвидации пожара
Общество
Осужденный Шереметьев лишился полномочий депутата Мосгордумы
Мир
Глава минздрава Турции первым в стране привился от коронавируса

Джонсон выразил надежду на хорошие отношения Лондона и Пекина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с правами человека в Китае не должна препятствовать продуктивному сотрудничеству Лондона и Пекина по другим вопросам. Об этом заявил в среду, 13 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед членами парламента. Трансляция велась в Twitter парламента.

Белокнижники: как КНР отвечает на критику по Синьцзяну
И почему Запад не принимает попытки Пекина стать более открытым

«Я хочу жить в мире, в котором у нас хорошие отношения с Китаем. Случаи нарушения прав человека в КНР не должны мешать нашему продуктивному сотрудничеству по ряду вопросов. Я думаю, что именно такой подход будет соответствовать интересам жителей Великобритании», — указал глава правительства.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что Соединенное Королевство намерено с осторожностью подходить к участию китайских корпораций в жизненно важных инфраструктурных проектах. Британское правительство, по словам Джонсона, не хочет идти в сторону необдуманной синофобии.

Таким образом премьер-министр прокомментировал заявление главы МИД Британии Доминика Рааба во вторник, 12 января, о том, что Лондон введет ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за приписываемого властям страны нарушения прав уйгуров. Рааб подчеркнул, что предложенные меры будут гарантировать, что компании района, якобы использующие подневольный труд уйгуров, не смогут вести бизнес с Великобританией.

3 декабря аналогичные меры ввели США: Вашингтон запретил импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

Уйгуры — многочисленное национальное меньшинство, проживающее на северо-западе Китая в автономном районе и в основном исповедующее ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021