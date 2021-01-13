Джонсон выразил надежду на хорошие отношения Лондона и Пекина

Ситуация с правами человека в Китае не должна препятствовать продуктивному сотрудничеству Лондона и Пекина по другим вопросам. Об этом заявил в среду, 13 января, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед членами парламента. Трансляция велась в Twitter парламента.

«Я хочу жить в мире, в котором у нас хорошие отношения с Китаем. Случаи нарушения прав человека в КНР не должны мешать нашему продуктивному сотрудничеству по ряду вопросов. Я думаю, что именно такой подход будет соответствовать интересам жителей Великобритании», — указал глава правительства.

При этом глава британского правительства подчеркнул, что Соединенное Королевство намерено с осторожностью подходить к участию китайских корпораций в жизненно важных инфраструктурных проектах. Британское правительство, по словам Джонсона, не хочет идти в сторону необдуманной синофобии.

Таким образом премьер-министр прокомментировал заявление главы МИД Британии Доминика Рааба во вторник, 12 января, о том, что Лондон введет ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за приписываемого властям страны нарушения прав уйгуров. Рааб подчеркнул, что предложенные меры будут гарантировать, что компании района, якобы использующие подневольный труд уйгуров, не смогут вести бизнес с Великобританией.

3 декабря аналогичные меры ввели США: Вашингтон запретил импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

Уйгуры — многочисленное национальное меньшинство, проживающее на северо-западе Китая в автономном районе и в основном исповедующее ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.