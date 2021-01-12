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Лондон вводит ограничения на бизнес с КНР из-за нарушения прав уйгуров

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Великобритания введет ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая из-за приписываемого властям страны нарушения прав уйгуров. Об этом сообщил во вторник, 12 января, глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб в ходе выступления в британском парламенте.

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«Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны. Мы продолжим говорить то, что считаем правильным, и подкреплять свои слова делом», — приводит его слова Hong Kong Free Press.

Рааб подчеркнул, что предложенные меры будут гарантировать, что компании района, якобы использующие подневольный труд уйгуров, не смогут вести бизнес с Великобританией.

3 декабря аналогичные меры ввели США: Вашингтон запретил импорт хлопка производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР.

Уйгуры — многочисленное национальное меньшинство, проживающее на северо-западе Китая в автономном районе и в основном исповедующее ислам. По данным китайских властей, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

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