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Джонсон выразил обеспокоенность «бразильским» штаммом COVID-19

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти обеспокоены обнаружением в разных странах мира нового штамма COVID-19 у людей, прибывших из Бразилии. Об этом он сообщил в среду, 13 января.

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«Мы озабочены новостями о новом, «бразильском» варианте коронавируса. Мы уже приняли жесткие меры по защите страны от новых инфекций, которые попадают к нам из-за рубежа. Таким же образом мы будем действовать в отношении «бразильского» варианта. Надо признаться, что пока у нас остается много вопросов относительно этой разновидности», — привели слова Джонсона в ТАСС.

Однако он не уточнил, какие именно меры были приняты в отношении защиты Великобритании от «бразильского» штамма коронавируса.

Ранее, 10 января, в Японии выявили заражения новым штаммом COVID-19 у четырех путешественников из Бразилии. Отмечается, что новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

По данным на 6 января, «британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира.

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