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Заражения новым штаммом COVID-19 из Бразилии выявили в Японии

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Новый штамм коронавируса обнаружили в Японии у четырех путешественников из Бразилии. Об этом 10 января сообщает Reuters со ссылкой на минздрав Японии.

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Новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке. Но у всех есть общие мутации, рассказал глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита.

Путешественники прибыли в токийский аэропорт Ханэда 2 января, уточняет «Газета.ру». По данным медиков, у мужчины 40 лет были проблемы с дыханием, у 30-летней женщины — головная боль и боль в горле, у подростка была повышена температура. У второй женщины симптомов не было.

Мутацию COVID-19 в Великобритании выявили в середине декабря 2020 года. Из-за этого многие страны приостановили сообщение с Соединенным Королевством. 7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что мутировавший штамм COVID-19 выявили в 22 странах Европы.

Ранее в воскресенье в России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса.

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