«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира

Новый штамм коронавируса, ранее впервые зафиксированный в Великобритании, выявлен в 41 стране по всему миру. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также отмечается, что за неделю с 28 декабря по 3 января число заразившихся COVID-19 в мире выросло на 4 035 226. Больше всего новых случаев выявлено в Северной и Южной Америке (1 935 621), Европе (1 553 332) и Юго-Восточной Азии (208 592). Наибольшая смертность выявлена в Европе (32 898 пациентов за неделю).

Лидером по количеству выявленных заражений в мире за неделю стали США (1 325 424), Великобритания (343 784) и Бразилия (252 018). Наибольшая смертность была зафиксирована в США, Бразилии и Мексике.

14 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового мутировавшего варианта COVID-19. Джонсон 19 декабря заявил, что новый штамм коронавируса передается на 70% легче, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

В связи с этим был введен ряд ограничений. Так, в Лондоне жителям запретили собираться вместе на Рождество. Закрылись магазины, не торгующие продовольствием, спортивные залы и парикмахерские. Гражданам посоветовали не покидать дома без крайней необходимости.