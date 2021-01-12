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Власти Буйнакска заявили о 33 госпитализированных с отравлением детях

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В дагестанском Буйнакске с отравлением госпитализированы 33 ребенка. Об этом 12 января заявили в минздраве региона.

Ранее мэрия города сообщила, что в больницу поступило 30 детей.

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«Маленькие пациенты стали поступать в больницу сегодня, 12 января, на данный момент госпитализировано 33 ребенка, самому взрослому из них 13 лет, самому младшему — 2 года. Состояние детей оценивается врачами как средней степени тяжести — наблюдаются температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент устанавливаются причины отравления, у детей взяли анализы на различные кишечные инфекции, отметили в республиканском минздраве. Ситуация находится на контроле у врио министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой, в город направлена бригада специалистов ведомства, эпидемиологи и инфекционисты Республиканского центра инфекционных болезней.

Как заявил ТАСС мэр города Исламудин Нургудаев, всего за медицинской помощью обратились 34 ребенка, некоторым из них не понадобилась госпитализация, при этом обращения в медучреждения продолжают поступать.

Власти города призвали не пить воду из-под крана до выяснения подробностей случившегося и получения результатов экспертизы. При этом подчеркивается, что связывать отравление детей с качеством питьевой воды пока преждевременно.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось о массовом отравлении воспитанников детского сада в Иркутской области. У 38 детей и шести взрослых был обнаружен сальмонеллез.

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