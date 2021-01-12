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В Дагестане 30 детей госпитализировали с отравлением

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В дагестанском городе Буйнакске 30 детей были госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщила во вторник, 12 января, городская мэрия.

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«В городскую детскую больницу Буйнакска поступило 30 детей с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. У госпитализированных наблюдаются следующие симптомы — повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника», — передает сообщение «Молодежный портал Северного Кавказа».

Причины происшествия устанавливаются, взяты анализы на предмет инфекций.

Самому старшему ребенку 13 лет, уточнили в городской администрации.

На место выехали представители министерства здравоохранения Дагестана.

Власти города призвали не пить воду из-под крана до выяснения подробностей случившегося и получения результатов экспертизы после забора воды со всех городских источников.

«В связи с распространением информации о том, что из городских кранов течет якобы отравленная вода, сообщаем, что в действительности факт поступления в городскую и особенно детскую больницы горожан с признаками отравления имеет место быть», — говорится в заявлении на сайте мэрии.

Однако подчеркивается, что утверждать, что происшествие связано с питьевой водой, пока преждевременно.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось о массовом отравлении воспитанников детского сада в Иркутской области. У 38 детей и шести взрослых был обнаружен сальмонеллез.

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