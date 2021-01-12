Американист оценил шансы на успех импичмента Трампа

Импичмент уходящего президента США Дональда Трампа носит символический характер, рассказал «Известиям» эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, во вторник, 12 января.

Накануне, газета The New York Times сообщила, что представители Демократической партии США официально внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти.

«С точки зрения политической целесообразности запускать процедуру импичмента Трампа чуть больше чем за неделю до инаугурации его преемника Джо Байдена (20 января. — Ред.) бессмысленно. Импичмент — это дело долгое. От месяца до полугода. Демократы никак не укладываются в эти сроки», — сказал Константин Блохин.

Запустив процедуру импичмента, демократическая партия перекладывает часть ответственность за происходящее в стране после инаугурации Байдена на прежнюю администрацию, полагает политолог.

Однако он выразил уверенность, что Майк Пенс не станет задействовать 25-ю поправку к конституции, чтобы отстранить Трампа от власти.

«Если бы это произошло, по имиджу республиканской партии был бы нанесен колоссальный удар. Она была бы полностью дискредетирована. Во-первых, республиканец Трамп проиграл выборы демократу Байдену. Демократы победили и в палате представителей, и в сенате. А тут еще Пенс отказался бы от Трампа, задействовав 25-ю поправку. Нет, вице-президент не пойдет на это», — заключил Блохин.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

В тот же день спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину. По ее словам, Трамп является «инструментом» Москвы для преуменьшения роли демократии в мире.

Позднее, 10 января, она заявила, что если Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал очевидной глупостью заявления о возможной связи Трампа с Россией. Москва неоднократно опровергала подобные домыслы.