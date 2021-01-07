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Пелоси назвала прошедший штурм Капитолия «подарком Путину»

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что прошедшие беспорядки в Вашингтоне являются «подарком» действующего президента Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.

По ее словам, Трамп является «инструментом» России для преуменьшения роли демократии в мире.

«Президент [Дональд Трамп] сделал вчера наибольший из многих его подарков Владимиру Путину», — сказала Пелоси в ходе пресс-конференции в четверг, 7 января.

Кроме того, Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции.

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Согласно этой поправке, если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически займет его место.

Однако эксперт, последний председатель Верховного совета Российской Федерации профессор Руслан Хасбулатов, выразил уверенность, что, несмотря на беспорядки в Вашингтоне, до импичмента действующего президента США Дональда Трампа дело не дойдет, так как до инаугурации избранного главы государства Джо Байдена осталось всего 10–12 дней.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов, погибли четыре человека, задержаны были не менее 50.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

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