Пелоси назвала прошедший штурм Капитолия «подарком Путину»

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что прошедшие беспорядки в Вашингтоне являются «подарком» действующего президента Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину.

По ее словам, Трамп является «инструментом» России для преуменьшения роли демократии в мире.

«Президент [Дональд Трамп] сделал вчера наибольший из многих его подарков Владимиру Путину», — сказала Пелоси в ходе пресс-конференции в четверг, 7 января.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7