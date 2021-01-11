Косачев назвал глупостью слова Пелоси о связи Трампа с Россией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что слова о возможной связи американского президента Дональда Трампа с Россией являются очевидной глупостью. Об этом парламентарий заявил в понедельник, 11 января.

«Это такая очевидная глупость, что язык не поворачивается комментировать», — сказал Косачев «РИА Новости».

Ранее в этот же день стало известно, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Трампа служанкой президента России Владимира Путина и предположила, что у РФ есть на него компромат.

До этого Пелоси называла штурм Капитолия подарком Путину. По ее мнению, Трамп является «инструментом» России для преуменьшения роли демократии в мире.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в начале января заявлял, что администрация Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России.

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве в избирательный процесс.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел никаких свидетельств связи РФ и Трампа.

Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.