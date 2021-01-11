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Демократы внесли в палату представителей резолюцию об импичменте Трампу

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Представители Демократической партии США официально внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщает газета The New York Times 11 января.

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В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти. Ранее в этот день отмечалось, что если Пенс не ответит на запрос в течение суток, то документ об импичменте вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день, то есть 12 января.

Если палата представителей поддержит резолюцию, импичмент должны будут одобрить две трети членов сената.

При этом республиканцы возразили против рассмотрения документа.

Ранее в этот день палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

7 января конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

В тот же день спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала штурм Капитолия подарком президенту России Владимиру Путину. По ее словам, Трамп является «инструментом» Москвы для преуменьшения роли демократии в мире.

Позднее, 10 января, она заявила, что если Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал очевидной глупостью заявления о возможной связи Трампа с Россией.

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