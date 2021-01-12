Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток переведен из реанимации

Подросток, пострадавший при сходе лавины под Норильском, переведен из реанимации. Об этом во вторник, 12 января, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Состояние подростка улучшается, сейчас он переведен в палату соматического отделения. Рядом с ним будет находиться его родственница.

«Врачи считают, что пребывание в семейном окружении даже в условиях больницы будет благоприятно влиять на его состояние», — отметили в ведомстве.

10 января юношу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а накануне он пришел в сознание.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января мск) в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная». По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись, как уточнялось, удалось двум людям: подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

По данным СК, здания, которые попали под лавину, не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», расположенному рядом. Их самовольно построили граждане.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование на контроль взяли председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и региональная прокуратура.

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций запретила посещение горы Отдельной, где сошла лавина. 10 января власти Норильска объявили днем траура по погибшим.