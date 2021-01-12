Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК возбудил дело по факту гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге
Мир
Мальта раскрыла имена новых владельцев «золотых паспортов» из России
Наука
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Общество
Названы причины землетрясения на границе России и Монголии
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Общество
Полиция попросит ареста врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Политика
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Глава МИД Украины объяснил нежелание закупать вакцину «Спутник V»

Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток переведен из реанимации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подросток, пострадавший при сходе лавины под Норильском, переведен из реанимации. Об этом во вторник, 12 января, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Состояние подростка улучшается, сейчас он переведен в палату соматического отделения. Рядом с ним будет находиться его родственница.

Горе по колено: ВОЗ предупредила о рисках на зимних курортах Европы
Австрия и Швейцария запустят сезон, несмотря на споры с соседями

«Врачи считают, что пребывание в семейном окружении даже в условиях больницы будет благоприятно влиять на его состояние», — отметили в ведомстве.

10 января юношу отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а накануне он пришел в сознание.

Лавина сошла в ночь на 9 января (вечером 8 января мск) в районе горнолыжной базы «Гора Отдельная». По данным следователей, под снежной массой оказались четыре домика.

В ходе поисково-спасательных работ из-под снежных завалов были извлечены тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого ребенка.

Спастись, как уточнялось, удалось двум людям: подростку, которого доставили в реанимацию в тяжелом состоянии, и еще одному человеку, который выбрался самостоятельно и вызвал спасателей.

По данным СК, здания, которые попали под лавину, не относятся к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», расположенному рядом. Их самовольно построили граждане.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Его расследование на контроль взяли председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и региональная прокуратура.

Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций запретила посещение горы Отдельной, где сошла лавина. 10 января власти Норильска объявили днем траура по погибшим.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020